"Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"

Поставки российского газа по "Силе Сибири" помогут Китаю подстраховаться от эффекта падения собственной добычи ресурса и обеспечат топливом регионы страны с наиболее быстрорастущим спросом. Об этом заявили в "Газпроме".

Внутренняя добыча газа в КНР, по словам начальника управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилла Полоуса, не представляет угрозы для российских поставок. Он также отметил, что не стоит опасаться и китайского сланцевого газа. В обозримом будущем тот останется локальной историей и не сможет повлиять на объемы поставок из России.

Китайским нефтегазовым компаниям, как отметил Полоус, поставки по "Силе Сибири" выгодны. Корпорации CNPC, к примеру, новый газопровод помог выйти на уровень безубыточности не только на cеверо-востоке, но и на севере страны.