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1:19   8 Августа 2020
Экономика

Экспорт российского золота в первом полугодии вырос в семь раз

Экспорт российского золота в первом полугодии вырос в семь раз

Экспорт российского золота обошел экспорт топлива в денежном выражении. Вывоз драгметалла из страны вырос в семь раз в первом полугодии и в четыре раза в июне, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Россия увеличила экспорт золота в первой половине года в семь раз, по сравнению с прошлым. При этом Банк России еще в апреле приостановил закупки драгметалла.

Отечественные банки адаптировались к новым условиям: покупают желтый металл у добывающих компаний и продают за границу. В пятницу международная цена тройской унции с немедленной поставкой побила рекорд и составляла 2077 долларов.

Экспорт золота из России во втором квартале превысил экспорт трубопроводного газа в денежном выражении. Больше всего драгметалла ушло в Великобританию из-за того, что многие страны хранят свое золото именно там.

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Автор: Илья Романович
#россия #золото #банк россии

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