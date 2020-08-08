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0:47   8 Августа 2020
Политика

Зеленский выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе

Зеленский выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе

Важным вопросом на предстоящей встрече "нормандской четверки" является решение конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.

В решении конфликта в Донбассе важную роль играют Минские соглашения, заявил Зеленский. Он отметил, что следующей остановкой будет встреча в Берлине лидеров стран "нормандской четверки". На ней главы государств отметят промежуточные успехи перемирия и двинутся дальше.

Зеленский также отметил наличие шансов на мир в Донбассе и рассказал о своем пребывании в зоне конфликта. Он подчеркнул, что одиннадцать дней молчания уже показывают успех в решении ситуации в регионе.

"Если все делать правильно и упорно, то шанс обязательно будет. Это уже есть", — написал президент в своем Facebook.

РИА Новости сообщает, что контактная группа согласовала очередные меры по организации перемирия в Донбассе. Они запрещают наступательные и диверсионные действия, ведение огня, а также подразумевают дисциплинарное наказание за нарушение режима прекращения огня.

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Автор: Ирина Большунова
#донбасс #украина #минские соглашения #норманский формат

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