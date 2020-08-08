Агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне "BBB"

Международное агентство Fitch сохранило инвестиционный долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

Самое авторитетное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в опубликованном сообщении агентства.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал это решение. По его словам, это говорит об устойчивости макроэкономической конструкции, которая выстроена в России.

В прошлом году Fitch Ratings в большинстве стран СНГ принимал решение о понижении или ухудшении рейтинга.