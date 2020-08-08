Модель из Турции раскритиковала Анкару за преждевременно открытые пляжи

Турецкие власти напрасно открыли пляжи для туристов. Решение Анкары на фоне растущего числа случаев COVID-19 оказалось преждевременным, считает модель Тюлин Шахин, которую соотечественники в Турции сравнивают с Синди Кроуфорд.

Шахин заявила, что иностранные туристы на пляжах не соблюдают социальную дистанцию. Их поведение влияет на рост заболеваний COVID-19. Информацией об этом модель поделилась в социальных сетях, передает ФАН.

"Почему пляжи заполнены туристами и местными отдыхающими, которые ведут себя как ни в чем не бывало?" — задается вопросом турецкая "Синди Кроуфорд".

Власти Турции приняли решение открыть границу для российских туристов. Отечественные эпидемиологи не советуют россиянам пользоваться этим, поскольку ситуация с пандемикй на турецких курортах остается сложной. В стране не предпринимают всех необходимых мер для ее стабилизации и занижают статистику случаев COVID-19, чтобы не отпугнуть туристов.