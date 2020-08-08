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0:12   8 Августа 2020
Общество

Модель из Турции раскритиковала Анкару за преждевременно открытые пляжи

Модель из Турции раскритиковала Анкару за преждевременно открытые пляжи

Турецкие власти напрасно открыли пляжи для туристов. Решение Анкары на фоне растущего числа случаев COVID-19 оказалось преждевременным, считает модель Тюлин Шахин, которую соотечественники в Турции сравнивают с Синди Кроуфорд.

Шахин заявила, что иностранные туристы на пляжах не соблюдают социальную дистанцию. Их поведение влияет на рост заболеваний COVID-19. Информацией об этом модель поделилась в социальных сетях, передает ФАН.

"Почему пляжи заполнены туристами и местными отдыхающими, которые ведут себя как ни в чем не бывало?" — задается вопросом турецкая "Синди Кроуфорд".

Власти Турции приняли решение открыть границу для российских туристов. Отечественные эпидемиологи не советуют россиянам пользоваться этим, поскольку ситуация с пандемикй на турецких курортах остается сложной. В стране не предпринимают всех необходимых мер для ее стабилизации и занижают статистику случаев COVID-19, чтобы не отпугнуть туристов.

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Автор: Илья Романович
#турция #отдых в турции #коронавирус #турецкие курорты #тюлин шахин

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