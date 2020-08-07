Турецкие пропагандисты выпустили ролик, высмеивающий страхи туристов

Турецкий пропагандистский правительственный телеканал "TRT на русском" снял постановочный ролик, который высмеивает страх туристов заразиться коронавирусом на курортах. Об этом пишет ФАН.

Поддерживая официальную позицию властей, телеканал вместе с министерством транспорта и инфраструктуры Турции снял ролик, который выставляет туристов параноиками. Согласно его сюжету, приехавшая туристка находится в состоянии ужаса: она боится заразиться COVID-19 во время отдыха. Однако на каждом шагу ее встречают вымуштрованные турецкие правоохранители, которые ее успокаивают.

Параллельно в ролике пропагандируется "высокий" уровень безопасности и "необыкновенные" технологии, которые якобы используются властями Турции для борьбы с пандемией.

ФАН отмечает, реальные отдыхающие констатируют, что каких-либо мер предосторожности в связи с эпидемиологической ситуацией на деле не было принято. Туристы жалуются на очереди в аэропортах, нарушение социальной дистанции, а также на отсутствие средств защиты и халатность сотрудников различных служб.