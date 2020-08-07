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23:23   7 Августа 2020
Политика

Протестующие против ПНС Ливии начали жечь покрышки в Аз-Завии

Протестующие против ПНС Ливии начали жечь покрышки в Аз-Завии

Жители крупного ливийского города Аз-Завии вышли на митинг против режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Протест привел к горящим покрышкам.

Фото с демонстрации появились на местном новостном портале. Протестующие выходят на улицы в знак несогласия с режимом ПНС Ливии и ухудшения условий жизни людей в стране.

Аз-Завия является крупным городом в Ливии, расположенным на северо-западе страны. Он находится недалеко от Триполи, где также активно проходят митинги против ПНС, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Ирина Большунова
#митинг #ливия #протест #пнс ливии

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