Росстат обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в июне

Июнь стал месяцем, в котором умерло 5 448 пациентов с коронавирусной инфекцией в России. Об этом пишет Росстат.

Росстат выделяет четыре группы смертности среди пациентов с коронавирусом. По его данным, в 1 589 случаях коронавирус отмечается основной причиной смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомство также сообщило, что в 1 399 случаях в июне зафиксировано влияние коронавируса на развитие отяжеляющих болезней и возникновение осложнений, которые могли вызвать скорейшую гибель пациента. Росстат отметил, что в 3 481 случае коронавирусная инфекция не стала основной причиной смерти пациентов и не вызывала осложнения.