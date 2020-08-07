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22:51   7 Августа 2020
Общество

Росстат обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в июне

Росстат обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в июне

Июнь стал месяцем, в котором умерло 5 448 пациентов с коронавирусной инфекцией в России. Об этом пишет Росстат.

Росстат выделяет четыре группы смертности среди пациентов с коронавирусом. По его данным, в 1 589 случаях коронавирус отмечается основной причиной смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомство также сообщило, что в 1 399 случаях в июне зафиксировано влияние коронавируса на развитие отяжеляющих болезней и возникновение осложнений, которые могли вызвать скорейшую гибель пациента. Росстат отметил, что в 3 481 случае коронавирусная инфекция не стала основной причиной смерти пациентов и не вызывала осложнения.

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Автор: Руслан Неглинный
#росстат #пандемия #коронавирус

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