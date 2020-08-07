Отдыхающие пожаловались на наглость, грязь и негостеприимство в Турции

Одна из пользовательниц сайта "Отзовик" поделилась впечатлением о негостеприимстве на турецком курорте Кемер. Об этом пишет ФАН.

Туристка отметила хамство персонала гостиницы, в которой она остановилась. Также ей не понравилось, что местные торговцы и бизнесмены относятся к путешественникам с лицемерием, рассматривая иностранцев исключительно в качестве объекта наживы.

Девушка заявила, что четырехзвездочный Lancora Beach является худшим отелем, в котором она была. Она отметила неудобные номера и неработающие кондиционеры. По ее мнению, отель тянет максимум на три звезды. Администрация требует отдельную плату за интернет (три доллара в сутки) и за пользование сейфом. Причем за семидневный отдых ей пришлось отдать около тысячи долларов.

ФАН пишет, что туристка также рассказала о шатающейся и скрипящей кровати, немытом и плохо работающем холодильнике, а также грязном постельном белье. Она отметила, что в ресторане отеля нельзя накладывать себе еду — нужно стоять в нескольких очередях, чтобы в тарелку положили то, что выберешь.

Девушка отметила, что в городе, где до июля туризм не работал, должны были отнестись к туристам лучше, так как туристы прилетели и привезли хоть какие-то деньги.