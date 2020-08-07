Турецкие курорты небезопасны из-за новой вспышки COVID-19 в стране

Безопасность здоровья россиян в Турции все еще находится под угрозой, несмотря на окончание карантина, уверены депутат Госдумы Сергей Боярский и врач-иммунолог Надежда Логина.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter заявил о новой вспышке коронавируса в стране. При этом профессор здравоохранения университета Анкары Ахмет Салтык уверен, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 намеренно скрывается властями Турции, чтобы не отпугивать туристов.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина советует задуматься о безопасности и по возможности отказаться от полетов за границу. Если же отменить путешествие нельзя, то не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Опасность заражения коронавирусом существует везде, однако Сергей Боярский считает, что Роспотребнадзор совместно с Ростуризмом и МИДом должен рекомендовать россиянам, стоит ли посещать ту или иную страну. Новая вспышка заболеваемости в условиях наплыва туристов может стать причиной повторного закрытия границ с Турцией, сообщает издание "Слово и Дело". В таком случае россияне вновь рискуют остаться запертыми в чужой стране без возможности получить медицинскую помощь.