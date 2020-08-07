Джабаров уверен, что здравомыслящий россиянин откажется от отдыха в Турции

Статистика по заболеваемости COVID-19 занижена, считает профессор здравоохранения университета Анкары Ахмет Салтык. Эта информация должна стать сигналом для россиян, заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Турция пытается спасти свою экономику за счет притока туристов, невзирая на разрастающуюся эпидемию коронавируса, считает Ахмет Салтык. В свете подобной информации Джабаров уверен, что россиянам следует задуматься насчет поездки на отдых в Турцию. В случае заболевания лечение обойдется недешево, страховка не покрывает такие случаи. Любой здравомыслящий гражданин России не станет отдыхать там, приводит слова сенатора ФБА "Экономика сегодня".

Россия смогла приостановить рост количества заболеваний COVID-19. И на это не должен повлиять завозимый извне коронавирус, считает Джабаров. Если для недопущения новой вспышки нужно вновь приостановить авиаперелеты, то следует именно так и поступить. Тем, кто все-таки рискнет поехать на турецкие курорты, следует взвесить все "за" и "против", добавил сенатор.