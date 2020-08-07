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20:46   7 Августа 2020
Общество

Турция должна осознавать риски ведения туристического бизнеса при COVID-19

Турция должна осознавать риски ведения туристического бизнеса при COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в Турции накануне долгожданного открытия курортного сезона 15 августа должна насторожить россиян. Эксперт Егорченков считает, что и Турция должна понимать все риски.

Запрет авиасообщения с Казахстаном, объявленный Турцией 5 августа, должен стать тревожным звоночком для тех, кто планирует поехать на турецкие курорты. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил убеждение в том, что Турция должна понимать все риски ведения туристического бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Эксперт отметил, что если вдруг на турецких курортах массово начнут заражаться россияне, то это станет смертельным ударом по репутации турецких курортов. Егорченков уверен, что Турции следует принять любые ограничительные меры, если окажется, что невозможно обеспечить эпидемиологическую безопасность россиян, а Россия будет лишь приветствовать это здравое решение.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #COVID-19 #турецкие курорты

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