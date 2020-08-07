Исторический центр Стамбула стал пристанищем насильника-педофила

Полиция Стамбула задержала насильника, который несколько месяцев удерживал на своей яхте 17-летнюю девушку.

Правоохранители задержали 46-летнего жителя Стамбула, заточившего 17-летнюю девушку на своем судне в центре столицы. Пострадавшая рассказала, что насильник обманом затащил ее на яхту. Злоумышленник сказал девушке, что она должна смириться, иначе о ее "позоре" узнают родители. В Турции женщину осуждают за интимную связь с мужчиной, даже если девушка была изнасилована, передает Федеральное агентство новостей.

Жертва насилия рассказала, что она кричала и пыталась вырваться из рабства, но никто не пришел на помощь. После задержания преступника правоохранители нашли свидетелей, которые знали о произошедшем, но не сообщали в полицию. Насильник не признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.