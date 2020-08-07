Онищенко не видит смысла ехать отдыхать в Турцию с риском заразиться

Поездки в Турцию в этом году могут доставить множество проблем российским туристам. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, призвав россиян этим летом не выезжать за границу.

Депутат Онищенко в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что российским гражданам не пойдет на пользу отдых в Турции. По его словам, долгое время люди находились в состоянии стресса из-за коронавируса и вынужденной самоизоляции, неопределенности. Адаптация к другому климату может сказаться на здоровье не лучшим образом, даже если повезет не заразиться коронавирусом.

"Сегодня 7 августа, и ехать на неделю, чтобы адаптироваться к тому климату, а потом тут же вернуться обратно, не имеет смысла", - подчеркнул парламентарий.

Онищенко также отметил, что даже если бы Анкара пожелала открыть реальную статистику по COVID-19, сделать это не получилось бы. Часто болезнь протекает в легкой форме и даже бессимптомно. Поэтому необходимо тщательно обследовать пациентов, только так можно понять реальную картину распространения инфекции.

Если же ситуация в Турции усугубится, туристы будут вынуждены вернуться домой и провести остаток отпуска на карантине.