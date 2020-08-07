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20:59   7 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский: украинская власть сама нарисовала себе «красную линию»

Погребинский: украинская власть сама нарисовала себе «красную линию»

Власти Украины не готовы идти на компромиссы в вопросе Донбасса, считает украинский политолог Михаил Погребинский. Все итоговые решения по минскому процессу принимает президент Владимир Зеленский и его команда, напомнил эксперт.

Недавно в киевской делегации в трехсторонней группе по Донбассу произошла перестановка. Пост главы представительства Украины покинул экс-лидер страны Леонид Кучма. На его место Зеленский назначил другого бывшего президента — Леонида Кравчука. В состав делегации президент Украины также включил Витольда Фокина, который занимал пост премьера во времена президентства Кравчука.

Многих политологов и аналитиков подобные перестановки удивили: обоим делегатам уже за 80. Эксперты сомневаются, что они смогут привнести что-то новое в минский процесс. Кроме того, Кравчук и Фокин утратили политический вес, поскольку оба давно не имеют отношения к большой политике.

Погребинский: украинская власть сама нарисовала себе «красную линию»

Однако Погребинский такие мнения не разделяет. Политолог рассказал изданию «ПолитПазл», что нет значения, кто представляет Киев в контактной группе: все итоговые решения все равно принимают Зеленский и его администрация.

«Сегодня Киев не готов идти на компромиссы, поскольку украинская власть нарисовала себе красную линию, которую не хочет переступать. Все это выглядит как абсолютный тупик», — убежден Погребинский.

По словам политолога, процесс мирного урегулирования в Донбассе сдвинется только тогда, когда Киев сменит позицию.

Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что Украина потеряла независимость в тот момент, когда согласилась на кредиты от Запада.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #кучма #кравчук

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