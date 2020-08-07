Инициатива Осташко привлечет внимание к преступлениям Украины в Донбассе

Призыв главреда информационного портала PolitRussia Руслана Осташко к россиянам, чтобы они писали письма в СК РФ, привлечет внимание к преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, заявил политолог Александр Форманчук.

Зампредседателя Общественной палаты (ОП) Республики Крым подчеркнул, что украинская сторона регулярно нарушала перемирие в Донбассе, сообщает Nation News.

По его словам, Украина обвинила ДНР и ЛНР в нарушении соглашений. Политолог уточнил, что Киев считает себя невиновным.

Форманчук положительно отреагировал на инициативу Осташко писать письма в СК РФ для расследования военных преступлений ВСУ. Он сравнил это предложение с инициативой Вашингтона, которая предусматривала 10 млн долларов каждому, кто предоставит данные о вмешательстве в американский избирательный процесс.