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20:13   7 Августа 2020
Происшествия

Попытка ограбить ювелирный магазин в Турции закончилась стрельбой

Попытка ограбить ювелирный магазин в Турции закончилась стрельбой

Снятие антикоронавирусных ограничений в Турции дало возможность грабителям восполнить потери, поэтому в стране наблюдается всплеск преступности. Владелец ювелирного магазина в Конье смог отстоять свое имущество.

Ювелир в турецком городе Конье смог отстоять свое имущество от вооруженных грабителей. Как сообщает Федеральное агентство новостей, когда грабители занимались набиванием мешка золотом, хозяин магазина незаметно достал пистолет и выстрелил одному из бандитов в ногу. Другого он держал на мушке до приезда полиции.

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Автор: Василий Пименов
#турция #грабители #ювелир

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