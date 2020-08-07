Попытка ограбить ювелирный магазин в Турции закончилась стрельбой

Снятие антикоронавирусных ограничений в Турции дало возможность грабителям восполнить потери, поэтому в стране наблюдается всплеск преступности. Владелец ювелирного магазина в Конье смог отстоять свое имущество.

Ювелир в турецком городе Конье смог отстоять свое имущество от вооруженных грабителей. Как сообщает Федеральное агентство новостей, когда грабители занимались набиванием мешка золотом, хозяин магазина незаметно достал пистолет и выстрелил одному из бандитов в ногу. Другого он держал на мушке до приезда полиции.