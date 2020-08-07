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 Запад ограничивает свободу российских СМИ через маркеры в Twitter

Запад ограничивает свободу российских СМИ через маркеры в Twitter
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20:05   7 Августа 2020
Общество

Запад ограничивает свободу российских СМИ через маркеры в Twitter

Запад ограничивает свободу российских СМИ через маркеры в Twitter

Twitter начал маркировать аккаунты СМИ, "управляемые государством". Примечательно, что "метка" обошла стороной либеральные издания, финансируемые Западом.

Администрация Twitter сообщила, что учетные записи с соответствующей маркировкой перестанут распространяться системой рекомендаций. В список соцсети не попали Национальное общественное радио и BBC, несмотря на то, что нововведение распространяется на аккаунты из стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН.

Маркировку "госизданий" уже получили ТАСС, телеканал RT и РИА Новости. Западные структуры, заинтересованные в продвижении разрушительной риторики в РФ, с помощью ярлыков пытаются повлиять на информационное пространство, сообщает Nation News. Twitter избрал новый инструмент для оправдания блокировки деятельности неугодных им журналистов и СМИ.

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Автор: Василий Пименов
#сми #twitter #маркировка

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