Запад ограничивает свободу российских СМИ через маркеры в Twitter

Twitter начал маркировать аккаунты СМИ, "управляемые государством". Примечательно, что "метка" обошла стороной либеральные издания, финансируемые Западом.

Администрация Twitter сообщила, что учетные записи с соответствующей маркировкой перестанут распространяться системой рекомендаций. В список соцсети не попали Национальное общественное радио и BBC, несмотря на то, что нововведение распространяется на аккаунты из стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН.

Маркировку "госизданий" уже получили ТАСС, телеканал RT и РИА Новости. Западные структуры, заинтересованные в продвижении разрушительной риторики в РФ, с помощью ярлыков пытаются повлиять на информационное пространство, сообщает Nation News. Twitter избрал новый инструмент для оправдания блокировки деятельности неугодных им журналистов и СМИ.