Аналитики Military Watch оценили «боевой тандем» Су-57 и Су-35

Аналитики американского издания Military Watch написали об «убойной» связке многофункциональных истребителей Су-57 и Су-35. В США «боевой тандем» оценили высоко и отметили, что такая пара способна доставить массу проблем американским военно-воздушным силам.

На сегодняшний день в России еще не запущено серийное производство новейших боевых самолетов пятого поколения Су-57, отмечает Федеральное агентство новостей. Однако есть опытные образцы, на которых российская авиация «обкатывает» тактические взаимодействия.

Многоцелевой истребитель Су-35 способен нести до 14 ракет класса «воздух-воздух», говорится в материале. Основная особенность машины в том, что у него есть радар «Ирбис-Е». Он может находить вражеские самолеты на расстоянии свыше 400 километров, а также искать противника по тепловому следу.

Су-57 во взаимодействии с Су-35 взял на себя командирские функции, говорится материале.

Американские журналисты также обратили внимание на то, что союз двух самолетов открывает перспективы в плане получения денежной выгоды. Иностранные государства с большой охотой покупают Су-30СМ и Су-35. Увидев такой тандем, партнеры России непременно захотят заполучить и истребитель пятого поколения, отмечается в статье.

Напомним, работа над моделью Су-57 стартовала еще в 2001 году и базировалась на советских разработках 80-х годов. «Праотцами» современного истребителя стали Су-47 «Беркут», работа над которым остановилась после распада СССР, и «недофинансированный» МиГ 1.44.

Их детище, Су-57, превосходит своего конкурента из США F-35 в скорости до 2,45 Махов и объеме боевой нагрузки, рассказал ранее «Политике Сегодня» военный эксперт Борис Рожин.