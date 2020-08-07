Россияне ждут выхода "Шугалей-2" и делятся трейлером в Сети

Продолжение российской киноленты "Шугалей" вскоре выйдет на больших экранах кинотеатров страны. Лента повествует о реальной истории с похищением социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Зрители во второй части фильма увидят, как незаконно удерживаемые в Ливии россияне пытаются восстановить картину о происходящих в Триполи событиях. Цена, которую платит работник Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей за освещение ливийских событий, может оказаться слишком высока.

Коллеги и родные социолога верят, что они вместе со своим переводчиком смогут вернуться домой. Россияне пытаются найти любой способ помочь соотечественникам, однако это не так просто, чем казалось на самом деле. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в своем Instagram-аккаунте отметил, что лента может заинтересовать тех, кто увлекается мировой политикой.

Сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи более года назад. Сейчас россиян держат в заключении и подвергают пыткам. Картина "Шугалей-2" выйдет в кино в ближайшее время.