Французских военных заподозрили в вывозе ценностей из Сирии. Telegram-канал "Майор и генерал" со ссылкой на местных жителей сообщил, что французы тайно вывозят некие грузы из Дейр-эз-Зор.

Активность французских военных в районе Телль аш-Шейх Хамад, что за рекой Евфрат, на оккупированной курдами территории, местные жители наблюдают с начала текущего года. По словам очевидцев, они регулярно видят французскую технику, которая курсирует от американской базы в районе нефтяного месторождения Аль-Омар в сторону древнего города и обратно, пишет Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что в этой местности расположено ассирийское городище возрастом более трех тысяч лет. Местные жители предполагают, что французские археологи и военные ведут незаконные раскопки и тайно вывозят древние артефакты с территории САР. Весь процесс контролируется боевиками проамериканской коалиции "Демократические силы Сирии", перекрывшими доступ местным жителям в район Дур-Катлимму. Древний город, о котором идет речь, охраняется ЮНЕСКО.

Ситуация за Евфратом сейчас крайне неспокойная. "Спящие ячейки" запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в последнее время все чаще проявляют активность. Кроме того, местные арабские племена пытаются противостоять подконтрольным США курдским боевикам. Ополчению арабского племенного союза акейдат в прошлом месяце удалось захватить город Хаваидж, из-за чего оказалась заблокирована трасса, по которой американцы вывозили нелегально добытую в Сирии нефть на север.