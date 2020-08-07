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19:43   7 Августа 2020
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о продлении срока действия ЕНВД

Госдума рассмотрит законопроект о продлении срока действия ЕНВД

Действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в России может продлиться до 1 января 2024 года, согласно поступившему в Госдуму предложению группы сенаторов и депутатов.

ЕНДВ применяется на территории России для отдельных сфер бизнеса, таких как бытовые услуги, общественное питание и другие. Его планировали отменить со следующего года.

Продление действия налога на несколько лет помогло бы сохранить занятость населения и поддержать представителей малого бизнеса, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса, передает издание "Парламентская газета".

Альтернативой единому налогу на вмененный доход также могут стать усовершенствованные патентная система налогообложения (ПНС) или упрощенная система налогообложения (УСН), следует из пояснительной записки к новому законопроекту.

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Автор: Ирина Большунова
#госдума #пандемия #ЕНВД

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