Украина потеряла независимость в тот момент, когда согласилась на кредиты от Запада. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко, передает издание «Политпазл».

После государственного переворота в 2014 году, новые украинские власти устремились в Евросоюз, отвернувшись от России. Киев был убежден, что теперь для него наступили золотые времена. Однако все имеет свою цену, говорится в материале.

Руководство Евросоюза сразу объяснило, что без проведения реформ Украине в «крепкой европейской семье» делать нечего. Для этой цели Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Незалежной кредитную программу, напоминают журналисты. Она якобы должна была легчить Киеву процесс евроинтеграции.

Однако принятие навязанных Западом реформ подарило Украине лишь ассоциацию, которая подразумевает безвизовый режим. Негативные последствия для благосостояния населения перевесили один такой сомнительный плюс, подчеркивается в статье.

По мнению эксперта, вероятность того, что Украина окажется в Евросоюзе сейчас стремится к нулю. Киев, без того погрязший в долгах, не перестает принимать законы, которые наносят ущерб экономике государства. Украине уже нечем возвращать кредиты, напоминает Ищенко.

«Я, конечно, видел истерику в украинских СМИ по поводу того, что "кредит дается в обмен на независимость". Но, вы меня извините, говорить о независимости или о каком-либо суверенитете Украины не просто не приходится – это уже смешно», — констатировал эксперт.

Ранее политолог Владимир Джаралла объяснил заявление главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева об отказе Киева возвращаться «во времена энергетической зависимости от РФ» покупкой российского газа у третьих стран.