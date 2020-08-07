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19:33   7 Августа 2020
Происшествия

Журналистов "Настоящего времени" задержали в Белоруссии

Журналистов "Настоящего времени" задержали в Белоруссии

Журналистов проекта "Настоящее время" задержали в Белоруссии за работу без аккредитации министерства иностранных дел государства. Среди них находились гражданин России и двое украинцев.

Телеканал стал отдельным проектом, принадлежащим "Радио Свобода" (признана иностранным агентом в России) и "Голоса Америки". Данные радиостанции финансируются Правительством Соединенных Штатов. Об этом сообщается на страницах издания РИА Новости.

По словам пресс-секретаря МВД Республики Ольги Чемодановой, сейчас корреспондентов везут в Московский РУВД Минска. Их мобильные телефоны были отключены.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #журналисты #настоящее время

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