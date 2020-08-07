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 Доходы Кадырова за год увеличились почти в 20 раз

Доходы Кадырова за год увеличились почти в 20 раз
19:09   7 Августа 2020
Политика

Доходы Кадырова за год увеличились почти в 20 раз

Доходы Кадырова за год увеличились почти в 20 раз

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2019 год.

Согласно декларации Кадырова, в прошлом году его доход составил 147 миллионов рублей. Эта сумма на 140 миллионов превышает задекларированный доход главы Чечни в 2018 году, пишет телеканал "360".

В 2018 году доходы Кадырова составили 7,58 миллиона рублей. Примечательно, что у главы Чеченской Республики до сих пор нет в собственности личного автомобиля. Все имущество, которым владеет Кадыров, находится на территории России.

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Автор: Яна Либерман
#россия #кадыров #доходы

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