Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко призвал расследовать преступления ВСУ в Донбассе. Его инициативу поддержал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Осташко призвал обращаться в Следственный комитет России, требуя расследовать военные преступления ВСУ против мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Главред Politrussia подчеркнул, что Москва должна использовать все методы для того, чтобы виновные понесли наказание. Также Осташко призвал награждать тех, кто окажет следствию помощь в поимке военных преступников из ВСУ и карательных батальонов, пишет Федеральное агентство новостей.

Богдан Безпалько заявил, что украинские военные и командование ВСУ действуют умышленно и последовательно, убивая гражданское население в Донбассе. По его словам, военные преступники должны понимать, что за содеянное придется отвечать.

"Если человек не хочет видеть Донбасс независимым, пусть он тогда выражает свое мнение мирно, в публицистике, каким-то образом пытается бороться политически. Но, если он берет в руки оружие и идет убивать людей, если он обстреливает мирные поселки, безусловно, эти люди должны быть наказаны", - подчеркнул Безпалько.

Эксперт отметил, что российская общественность способна добиться привлечения к ответственности украинских военных хотя бы формально. Люди не должны забывать о Донбассе, там живут такие же русские люди.