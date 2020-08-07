Турагенты: вернуть деньги за путевки в Турцию – невозможно

Российские граждане активно бронируют путевки на курорты Турции, рискуя остаться и без отпуска на море, и без денег. Такой сценарий вполне возможен, если Турцию накроет вторая волна коронавируса.

Турецкие курорты начнут принимать туристов с 15 августа. Министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа на своей странице в социальной сети отметил, что число случаев коронавируса в стране резко возросло. Вероятно, это связано с массовым празднованием Курбан-Байрама в прошлые выходные.

Уже в сентябре Турция может снова закрыться. В случае, если турист забронировал путевку и купил билеты на самолет, а границы закрылись и отели перестали принимать туристов, путешественник останется без отпуска. Журналисты Федерального агентства новостей пообщались с туроператорами и выяснили, что потраченные на путевку средства вернуть вряд ли получится.

Как отметили в справочной службе турагентства Optio Travel, сейчас туры на сентябрь активно продаются.

"Какие-то операторы возвращают деньги путем перекрытия, но, чтобы напрямую отдавать деньги — нет. И авиакомпании не отдают деньги — они отдают ваучеры, например. Сейчас идет практика с переносами тура с теми же параметрами на год вперед", - пояснил представитель турагентства.

Авиакомпании также отдают ваучеры, которыми можно воспользоваться в течение года.

В других турагентствах также рассказали, что возврата денежных средств у них нет. Единственный способ - перенос поездки.

В Турции по состоянию на 5 августа выявлено 233 851 случаев коронавируса. 5 737 человек скончались.