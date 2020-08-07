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18:50   7 Августа 2020
Общество

Лечение от коронавируса в Турции вылетит россиянам в тысячи долларов

Лечение от коронавируса в Турции вылетит россиянам в тысячи долларов

Проживание на карантине в Турции не входит в туристическую страховку, также путешественникам придется заплатить из своего кармана за тест на коронавирус. Об этом рассказал главный менеджер турагентства "PlanetaLeta" в Петербурге Светлана Сопроненко.

Тестировать на коронавирус в Турции будут только тех туристов, у которых есть признаки заболеваний: насморк, температура выше 37,5 градуса. Однако анализ будет не бесплатным, за него придется заплатить около 15 долларов и ждать в аэропорту результатов несколько часов, передает Федеральное агентство новостей.

Некоторые турагенты заявляют о бесплатном тестировании, вводя в заблуждение туристов.

Оплатить тест на коронавирус придется не только тем туристам, которые демонстрируют признаки заболевания, но и тем, кто сидел рядом в самолете. Если хотя бы у одного пассажира тест окажется положительным, на карантине сидеть придется всем.

Медицинская страховка, которую оплачивают туристы, не покроет расходы, связанные с тестированием, лечением и проживанием во время карантина в Турции.

"Лично своим туристам я посоветовала сделать расширенную страховку. Многие кричат, что лечение от коронавируса входит в страховку, и все покрывается. Но я у туристов, у которых уже выгружены документы, не увидела новую страховку, слова о коронавирусе, и что он должен входить", — рассказала Сопроненко.

Проживание в Турции в период карантина обойдется около 50-100 долларов в день. Две недели в изоляции на курорте будут стоить россиянам от 60 до 120 тысяч рублей. Только несколько компаний предусматривают в страховке случай заболевания коронавирусом. Но оформлять такую страховку следует отдельно, отдав за это немалые деньги.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #турция #туристы #коронавирус #туристическая страховка

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