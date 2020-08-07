Наумова: «Шугалей-2» - кино, которое снимается в прямом эфире

Фильм "Шугалей-2" снимается почти в реальном времени, рассказывая историю плененных в Ливии россиян. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заместитель главы муниципального округа Екатерингофский Лилия Наумова.

Российский социолог Максим Шугалей все еще находится в Ливии в плену у террористов. Поэтому художественный фильм "Шугалей-2" фактически является съемкой в прямом эфире. Также Лилия Наумова напомнила о скором выходе второй киноленты о ливийских событиях. В связи с этим она опубликовала на своей странице "ВКонтакте" новый трейлер грядущего фильма.

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан более года находятся в плену в Ливии. Они были схвачены боевиками несмотря на то, что имели все необходимые документы и разрешение на работу в столичном городе Триполи. Кинокартины рассказывают историю граждан России, попавших в беду далеко от дома.