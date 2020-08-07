Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы в Индии

Индийский воздушный лайнер Air India с более чем 100 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом сообщили местные средства массовой информации.

В результате инцидента была разрушена кабина пилотов. Чрезвычайное происшествие случилось в городе Кожикоде. Информация об этом появилась в официальном аккаунте в Twitter.

По предварительным данным, один из пилотов скончался. Второй пилот находится в критическом состоянии. Его доставили в медицинское учреждение. На борту самолета находились около 180 пассажиров. Есть пострадавшие.