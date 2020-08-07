Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Предложение ЛДПР об отмене транспортного налога назвали популизмом

Предложение ЛДПР об отмене транспортного налога назвали популизмом

 Лечение от коронавируса в Турции вылетит россиянам в тысячи долларов

Лечение от коронавируса в Турции вылетит россиянам в тысячи долларов
Понасенков призвал бороться с вандалами в Латвии пропагандой эстетики

Понасенков призвал бороться с вандалами в Латвии пропагандой эстетики

 Победитель президентских выборов Польши принес присягу перед флагом ЛГБТ

Победитель президентских выборов Польши принес присягу перед флагом ЛГБТ
Глава OAOEV: власти Евросоюза и ФРГ должны выступить против санкций США

Глава OAOEV: власти Евросоюза и ФРГ должны выступить против санкций США

 Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска

Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска
Предложение ЛДПР об отмене транспортного налога назвали популизмом

Предложение ЛДПР об отмене транспортного налога назвали популизмом

 Лечение от коронавируса в Турции вылетит россиянам в тысячи долларов

Лечение от коронавируса в Турции вылетит россиянам в тысячи долларов
Понасенков призвал бороться с вандалами в Латвии пропагандой эстетики

Понасенков призвал бороться с вандалами в Латвии пропагандой эстетики

 Победитель президентских выборов Польши принес присягу перед флагом ЛГБТ

Победитель президентских выборов Польши принес присягу перед флагом ЛГБТ
Глава OAOEV: власти Евросоюза и ФРГ должны выступить против санкций США

Глава OAOEV: власти Евросоюза и ФРГ должны выступить против санкций США

 Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска

Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска
18:29   7 Августа 2020
Политика

Глава OAOEV: власти Евросоюза и ФРГ должны выступить против санкций США

Глава OAOEV: власти Евросоюза и ФРГ должны выступить против санкций США

Власти Евросоюза и ФРГ должны совместно выступить против санкционной политики США, защитив европейский бизнес. Свое мнение выразил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

Его открытое письмо появилось после того, как ряд американских сенаторов угрожал оператору немецкого порта Мукран, где располагаются трубы, необходимые для достройки газопровода "Северный поток — 2". Все происходящее Хермес назвал беспрецедентным событием. Он подчеркнул, что такая политика США неприемлема и привела лишь к "новой ступени эскалации". Брюссель и Берлин должны скооперироваться и совместно дать отпор действиям США, которые пытаются защитить свои экономические интересы, уверен Хермес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#евросоюз #сша #санкции #фрг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...