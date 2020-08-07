Глава OAOEV: власти Евросоюза и ФРГ должны выступить против санкций США

Власти Евросоюза и ФРГ должны совместно выступить против санкционной политики США, защитив европейский бизнес. Свое мнение выразил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

Его открытое письмо появилось после того, как ряд американских сенаторов угрожал оператору немецкого порта Мукран, где располагаются трубы, необходимые для достройки газопровода "Северный поток — 2". Все происходящее Хермес назвал беспрецедентным событием. Он подчеркнул, что такая политика США неприемлема и привела лишь к "новой ступени эскалации". Брюссель и Берлин должны скооперироваться и совместно дать отпор действиям США, которые пытаются защитить свои экономические интересы, уверен Хермес.