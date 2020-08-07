Олег Смакотин рассказал подписчикам о фильме "Шугалей-2"

Фильм "Шугалей", показанный впервые 1 мая, вызвал отклик у зрителей, которые ждут его сиквел. Во втором фильме рассказана подлинная история борьбы за жизнь и правду в нечеловеческих условиях ливийской тюрьмы "Митига" двух российских социологов.

Безрезультатные попытки дипломатов освободить из ливийской тюрьмы сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана и усилия их друзей стали лейтмотивом фильма "Шугалей-2". Муниципальный депутат Петербурга Олег Смакотин в своем аккаунте "ВКонтакте" опубликовал трейлер к фильму и призвал своих друзей посмотреть его.

Смакотин отметил, что Шугалей — это не только реальный человек, но и наш земляк, настоящий патриот, как и его коллега Самер Суэйфан. Депутат признался, что ждет премьеры второй части фильма. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин также разместил на своей странице "ВКонтакте" трейлер "Шугалея-2", но без комментариев.