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18:23   7 Августа 2020
Общество

Sabah: в Измире местные жители стоят в очереди за водой в пик пандемии

Sabah: в Измире местные жители стоят в очереди за водой в пик пандемии

Жители турецкого города Измир вынуждены стоять в очередях за водой, несмотря на бушующую пандемию коронавируса, потому что мэр города Тунч Сойер никак не может решить проблему с водоснабжением. Об этом сообщает издание Sabah.

Правительство Измира, третьего по величине города в Турции, уже несколько месяцев не может решить вопрос с подачей воды в жилые дома. Людям приходится толпиться в очередях около автоцистерны с бутылками и канистрами. Впервые видео со стоящими за питьевой водой измирцами появилось в мае этого года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Турция находится на пятом месте по зафиксированным случаям COVID-19. В такой неблагоприятной эпидемиологической ситуации жители Измира, стоя в очереди, не соблюдают социальную дистанцию и не используют средства индивидуальной защиты, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #измир #пандемия #COVID-19

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