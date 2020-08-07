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 Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска

Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска
18:18   7 Августа 2020
Политика

Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска

Гордону стало стыдно за Киев после посещения Минска

Минск по сравнению с Киевом является городом для жизни с чистыми газонами и побеленными домами, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он подчеркнул, что после посещения столицы Белоруссии ему стало стыдно за Киев. Журналист объяснил это тем, что в Минске газоны подстрижены, красота, дома все аккуратные и все сделано с душой.

"Какие новые микрорайоны, какие новостройки, какой центр сохраненный – никаких небоскребов этих нелепых. Ну замечательно! Город для жизни, ну красиво", – отметил Гордон.

Телеканал "360" сообщал, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью Гордону, в котором рассказал об отношениях с РФ и обстановке в стране.

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Автор: Борис Нестеров
#киев #минск #гордон

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