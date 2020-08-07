Вирусологи оценили пользу вина для профилактики COVID-19

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в красном и белом винах вещества, которые помогут перенести коронавирус в более легкой форме. В напитке содержится антиоксидант ресвератрол, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает COVID-19 нового типа.

Как следует из исследования ученого Катанийского университета Люсии Малагуарнеры, коронавирус нарушает работу жизненно важного белка ACE2, который присутствует в тканях мозга, сердца, легких, и почек. А содержащийся в вине ресвератрол повышает концентрацию этого белка в организме. Это может облегчить острый ОРДС при COVID-19, вызванный чрезмерной активностью иммунной системы.

По мнению заведующего лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолия Суслова, вино — не панацея.

«В вине много полезных веществ, оно в целом укрепляет иммунитет. Но это не лечение, а частичная профилактика. Можно вечером бокал выпить, в том числе для настроения», — сказал он «Политике Сегодня».

Для того, чтобы иметь здоровый иммунитет, одного вина недостаточно, считает специалист. Укреплять организм нужно разными способами.

«Много чего еще полезного стоит делать: зарядку по утрам, закаляться, питаться правильной пищей и так далее. Самое главное укреплять иммунитет самыми разными подходами. Тогда меньше вероятность подхватить вирус», — объяснил он.

С тем, что вино полезно для организма согласен и ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Но то, что оно может облегчить заболевание — пока только гипотеза, говорит вирусолог, а нужны факты.

«Сейчас различные ученые дают разную информацию об очень важных вещах, поэтому сначала это нужно точно выяснить. Тем более нашим специалистам», — считает вирусолог.

Эксперты советуют укреплять иммунитет уже известными и проверенными препаратами и меньше рисковать своим здоровьем.