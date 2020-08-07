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18:08   7 Августа 2020
Общество

Аналитик Гусев: русофобия в Турции обостряется с каждым годом

Аналитик Гусев: русофобия в Турции обостряется с каждым годом

После пандемии коронавируса многие россияне задумываются о том, где провести долгожданный отпуск. Постепенно открываются границы и вскоре можно будет посетить любые страны. Однако не везде россиян могут принять радушно.

Россияне во время путешествий по миру зачастую сталкиваются с хамским отношением в отелях и туристических центрах. Корреспонденты издания iReactor составили топ-3 стран, в которых отмечено самое недоброжелательное отношение к туристам из РФ, а также попытались объяснить причину этим настроениям.

Первую строчку занимает Турция. Несмотря на всю любовь россиян ко "все включено", нередко многие жалуются на испорченный отдых. По мнению ряда экспертов, русофобия в этой стране обостряется с каждым годом

"Но если говорить о неприязни к российским туристам, это все будет продолжаться. Это небезопасно. Особенно в крупных городах, таких как Стамбул и Анкара", — сообщил директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

На втором месте Польша, историки и специалисты отмечают необоснованность агрессивного отношения к россиянам у современных поляков. По данным социологического опроса, в Польше 65% граждан относятся с негативом к россиянам, а положительно — лишь 22 процента.

Завершает рейтинг Великобритания со своими постоянными, хоть и бездоказательными обвинениями в адрес России. Эксперты называют эту страну самой русофобной в мире. Одна из россиянок, переехавших в Великобританию, рассказала, что, несмотря на долгие годы жизни в стране, с ней общались с недоверием. Она рассказала, что признавать себя русским, все равно что говорить о смертельной заразной болезни.

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Автор: Ирина Большунова
#великобритания #польша #турция #отдых #оптуск

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