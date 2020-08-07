Художник-импрессионист Туман Жумабаев скончался в Петербурге

Художник-импрессионист Туман Жумабаев, чьи работы выставлялись в Эрмитаже, скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 57 лет.

Новость о смерти живописца появилась в его социальных сетях 7 августа, передает телеканал РЕН ТВ.

Туман Жумабаев родился в Киргизии, но посвятил жизнь и творчество городу на Неве. Он окончил Ленинградское художественное училище им. Серова и Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, вступил в Союз художников.

Жумабаев вел активную выставочную деятельность по всему миру: в России, США, Польше, Венгрии, Австрии, Вьетнаме, Иране, Франции, Китае. Его портреты украшали стены Эрмитажа. Информация о дате и месте прощания с Туманом Жумабаевым появится позднее.