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17:59   7 Августа 2020
Происшествия

Художник-импрессионист Туман Жумабаев скончался в Петербурге

Художник-импрессионист Туман Жумабаев скончался в Петербурге

Художник-импрессионист Туман Жумабаев, чьи работы выставлялись в Эрмитаже, скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 57 лет.

Новость о смерти живописца появилась в его социальных сетях 7 августа, передает телеканал РЕН ТВ.

Туман Жумабаев родился в Киргизии, но посвятил жизнь и творчество городу на Неве. Он окончил Ленинградское художественное училище им. Серова и Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, вступил в Союз художников.

Жумабаев вел активную выставочную деятельность по всему миру: в России, США, Польше, Венгрии, Австрии, Вьетнаме, Иране, Франции, Китае. Его портреты украшали стены Эрмитажа. Информация о дате и месте прощания с Туманом Жумабаевым появится позднее.

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Автор: Кристина Мокроусова
#смерть #художник #Туман Жумабаев

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