Россиянам продают туры в закрытые отели Турции

Отдых в Турции может обернуться большим разочарованием, так как российским туристам продают путевки в закрытые отели Турции. Об этом рассказала главный менеджер туристического агентства PlanetaLeta в Петербурге Светлана Сопроненко.

Закрытые отели присутствуют во всех поисковиках, все операторы их рекламируют и продают в них номера, рассказала Сопроненко в беседе с журналистами Федерального агентства новостей. По ее словам, почему так происходит - турагенты тоже не знают.

"Забронировать закрытый отель очень легко. Многие отели были забронированы еще зимой, но они не открываются", — заявила турагент.

Часть отелей сейчас закрыта, поскольку не все гостиницы прошли обязательную сертификацию по требованию турецкой стороны. А без документа отель не может принимать туристов. Однако некоторые сайты продолжают принимать заявки на несертифицированные курорты. Туристы о том, что отель закрыт, могут узнать только по прилету в Турцию.

В этом случае путешественникам предоставляют номер в другом отеле, часто классом существенно ниже, чем тот, что бы забронирован. Новый отель может находиться далеко от моря или не отличаться удобствами.

Еще одна проблема - путевки, которые были куплены еще зимой. Многие отели до сих пор не открылись, путешественников также селят в другие гостиницы. В итоге поездка оказывается не такой приятной, как планировалось.

Первые чартеры в Турцию отправятся 10 августа. В связи с этим "PlanetaLeta" уже ожидает большое число жалоб туристов. Тем, кто все же решился на отпуск в Турции, следует быть готовыми к возможным трудностям.