Депутат назвал условия для ядерного ответа России

Россия может задействовать ядерный потенциал в случае военной агрессии. Об этом сообщило издание Минобороны РФ «Красная звезда» со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала-майора Андрей Стерлина.

Первым условием ядерного удара называется поступление «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и (или) союзников». Вторым — попытку противника уничтожить РФ «как государство» с применением не только ядерного, но и любого оружия массового поражения.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился, что ведущие военные державы решаться на применение оружия массового поражения. Российский ядерный арсенал, по его словам, служит средством сдерживания гипотетического агрессора.

«Потенциально никто на такой шаг не пойдет. Бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки — первые ядерные бомбы. Сегодня технологии продвинулись настолько, что один боезаряд в 100 раз мощнее, чем те две бомбы. Думаю, что заявление — напоминание, что за Россией не заржавеет, если что», — поделился мнением депутат в комментарии «Политике Сегодня».

Российское вооружение позволяет без применения ядерного оружия отразить возможное нападение, продолжил Шерин, но при этом подчеркнул, что Москва выступает за мирные переговоры, а не боевые столкновения.

«Я сторонник того, чтобы все вопросы решались за столом переговоров. Но на сегодняшний момент, помимо самого боезаряда, нужно учитывать и систему ПРО. По дальности, по точности, по скорости у России нет конкурентов в мире», — заверил депутат.

Парламентарий напомнил о трагедии в Бейруте, которая продемонстрировала разрушительную мощь не ядерного оружия. По мнению Шерина, взрыв аммиачной селитры в порту ливанской столицы служит примером имитации ракетной атаки.