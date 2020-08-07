Понасенков призвал бороться с вандалами в Латвии пропагандой эстетики

В столице Латвии осквернили памятник русскому поэтому Александру Пушкину. У скульптуры авторства Александра Таратынова в парке Кронвалда отпилили часть трости, на которую опирался писатель. В российском дипведомстве посетовали, что подобные поступки в современном мире вызывают недоумение:

«Вызывает недоумение, как в современном развитом обществе допускается подобное вопиющее варварство в отношении памятника признанному гению мировой литературы».

Памятник осквернили не впервые. В феврале 2019 года неизвестные также укоротили трость «солнца русской поэзии». Аналогичные действия вандалы предпринимали в 2018 году, а в 2017 на шею Пушкину одели петлю.

Историк и режиссер Евгений Понасенков объяснил «Политике Сегодня», что действия латвийских вандалов сложно соотнести с высоким уровнем развития интеллекта.

«Это безобразие, сотворенное от большой глупости, дурости и невежества. Вандализм — это не тот метод, который будет использовать умный человек. Даже если он хочет очень сильно кого-то унизить, он находит интеллектуальные методы. Что касается трости Пушкина, русский поэт опирается на свою гениальность, а вандалы — на свою глупость», — сказал эксперт.

«Политика Сегодня» уже писала, как неизвестные обезглавили статую маршала Константина Рокоссовского в польском городе Легница. Тогда Понасенков, известный в сети как «Маэстро», посоветовал проявить «военную хитрость» и проигнорировать действия вандалов. В случае с укороченной тростью Пушкина историк предложил более элегантное решение проблемы:

«У меня большая коллекция предметов 17–19-го веков. На своем канале в YouTube я демонстрировал трость 19-го века, как раз пушкинской эпохи. Вот мне кажется, мы должны отвечать на такие выходки вандалов коллекционированием и пропагандой эстетики. С вандалами разберутся органы правопорядка. Нужно проверять, возможно это была чья-то провокация», — добавил Понасенков.

Эксперт крайне удивился избирательности латвийских преступников. По мнению Понасенкова, у Риги не может быть каких-либо претензий к памятнику великому русскому поэту. Однако аналогичное мнение имеют не все: в апреле 2020 года латвийский профессор и журналист Сандра Вейнберга назвала скульптуру «нелепой» и «смехотворной».

«Я не понимаю, что не так с этим памятником. Совершенно обычный "школьный" образ Пушкина, слава богу в нем нет элементов современного искусства. Стандартный памятник, не знаю, как он мог у кого-то вызвать проблемы. Все атрибуты на месте: котелок, трость. Нужно ему еще под ноги положить учебник и речь о вкладе Пушкина в советскую литературу. Тогда будет совершенно замечательно», — заключил Понасенков.

Скульптуру Александра Пушкина с тростью установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта. Поддержку проекту оказывало пушкинское общество Латвии и столичный культурно-деловой центр «Дом Москвы».