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17:11   7 Августа 2020
Общество

Люблинский суд Москвы принял иск депутата Киреева против Навального

Люблинский суд Москвы принял иск депутата Киреева против Навального

Кандидат в депутаты челябинского Заксобрания от ЛДПР Константин Киреев подал иск в московский суд против блогера Алексея Навального.

Киреев намерен взыскать с нарушителя 1 млн рублей, добившись удаления своего имени из списка "Умного голосования". Он заявил, что система Навального помешала ему одержать победу на челябинских выборах.

Истец отметил, что "Умное голосование" также может негативно сказаться на итогах выборов в региональный ЗакС в 2020 году. Члены ЛДПР уже выступали против системы Навального. Действия Киреева можно расценивать как дистанцирование фракции от блогера.

Кроме того, Навальному предстоит ответить на иск блогера Алексея Жирухина. Потерпевший требует с провокатора компенсацию за несогласованное использование его фото в видеороликах. Суд также обязал нарушивший закон об иноагентах так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" Навального выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #иск #киреев

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