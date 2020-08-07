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На Украине антироссийская идеология стала частью школьной программы

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17:09   7 Августа 2020
Политика

На Украине антироссийская идеология стала частью школьной программы

На Украине антироссийская идеология стала частью школьной программы

Система образования Украины все больше наполняется антироссийскими выпадами и все благодаря влиянию стран Запада, приводит "Слово и Дело" слова политолога Александра Дудчака.

Эксперт отметил, что русофобские материалы в украинской системе образования получили широкое распространение благодаря странам Запада. Более того, это направление имеет хорошую финансовую поддержку. Политолог подчеркнул, что попытка поссорить Украину и Россию является западным проектом еще советских времен.

Дудчак также прокомментировал сообщения о репрессиях, которые на территории УССР якобы были особенно сильны. Жестокости нередко устраивали местные жители, к тому же количество репрессированных сильно преувеличено. Множество бюджетных контор Украины сейчас занимаются фальсификацией исторических фактов, сообщил политолог.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина #дудчак #система образования украины

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