Ахмет Салтык: Анкара занижает данные по коронавирусу в три раза

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Турции стремительно ухудшается, в связи с чем страна может быть снова заблокирована в ближайшее время. У туристов из РФ могут возникнуть проблемы с возвращением на родину, заявил Ахмет Салтык.

Профессор здравоохранения университета Анкары Ахмет Салтык предупредил о возможной блокировке границ Турции из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Власти государства скрывают реальную статистику заболевших, чтобы не лишиться дохода от туристической отрасли - главной составляющей турецкой экономики.

По мнению Ахмета Салтыка, уже в сентябре Турция может снова закрыть границы, так как игнорировать масштабы распространения COVID-19 к тому времени будет уже невозможно, передает Федеральное агентство новостей.

Власти Турции не раскрывают реальные статистические данные по коронавирусу в стране. По мнению профессора, число заявленных случаев заболевания и смертей минимум в три раза ниже, чем на самом деле. Кроме того, в Турции проводится недостаточно тестов на коронавирус, поэтому заболевших, скорее всего, намного больше, чем известно медикам.

Анкара стремится поддержать экономику за счет наплыва туристов, поэтому проблему признавать не желает. Правда, долго так продолжаться не может.

Если Турция закроет границы, отдыхающие из разных стран, в том числе российские туристы, не смогут вернуться домой. Подобное уже было в самом начале пандемии коронавируса. Властям РФ в связи с этим пришлось организовать эвакуацию граждан.