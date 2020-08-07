Названы условия для быстрой езды по российским дорогам

Российские водители могут передвигаться быстрее действующих скоростных ограничений по бесплатным дорогам, поскольку конструкция трасс это позволяет. Такое мнение «Политике Сегодня» высказал лидер общественного движения по развитию транспортной инфраструктуры «Убитые дороги», депутат Госдумы Александр Васильев, комментируя заявление главы Минтранса Евгения Дитриха. Министр ранее допустил увеличение допустимой скорости на трассах класса 1A,1B и потенциально — 2А.

«Новые дороги спроектированы под высокую скорость, но ограничение стоит как обычно — 90 км/ч. Люди недоумевают, почему так. Более скоростная дорога стоит дороже, потому что у нее радиусы кривых довольно большие, такие дороги идут по более дорогим землям, сельскохозяйственным. Эти дороги делаются под большую скорость. Конечно, надо увеличивать скорость до той, под которую они спроектированы», — объяснил депутат.

По мнению Васильева, для увеличения скоростного лимита нужно в первую очередь привести в порядок юридическую базу, разобравшись с понятием «нештрафуемый порог скорости».

«В КоАП у нас прописан не штрафуемый порог 20 км/час, но многие относятся к превышению скорости как к плате за дорогу. Для некоторых людей штрафы — это компенсация быстрой скорости. Но все-таки здесь важно поработать с порогами по штрафам. Чтобы при заявленной скорости в 130 люди действительно ехали 130, а не 150-170», — считает Васильев.

Залогом быстрой езды парламентарий считает качество трассы. Васильев сослался на международный опыт: скоростные дороги в Финляндии и Швеции отличаются от российских количеством отбойников, столбиков, а также качеством разметки.

«Дорожники у нас пока научились только ровно класть асфальт. А нужно поработать над безопасностью. Аварию часто сваливают на водителей. На самом деле нужно сделать, чтобы минимизировать риски и потери в случае, если водитель не справится с управлением», — резюмировал собеседник издания.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возможном повышении скоростного лимита с 130 км/ч до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс М-4, М-11 и ЦКАД.