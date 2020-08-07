Милонов призвал депутатов и чиновников обмениваться с подписчиками мемами

Власти Петербурга планируют обязать всех членов правительства и глав комитетов активно вести соцсети. Согласно проекту постановления Смольного, чиновники должны будут зарегистрироваться в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Каждую неделю чиновники должны будут выкладывать не менее одного поста, сопровождая его оригинальными фото или видео, а также инфографикой хорошего качества. Одно из главных требований — избегать «чиновничьего языка», но при этом соблюдать грамотную речь без нецензурных выражений и негативных высказываний.

Членам правительства и администрации Петербурга разрешили добавлять в черный список пользователей, которые распространяют рекламу, «неконструктивную критику и провокационные заявления о деятельности властей» или позволяют себе грубые высказывания.

Впрочем, вряд ли блогерство заменит основную работу представителям исполнительной власти. Как отметила вице-губернатор Ирина Потехина, госслужащие смогут доверить наполнение соцсетей профессионалам.

«Политика Сегодня» обсудила законопроект с председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлией Аблец. По ее мнению, эта инициатива очень актуальная, ведь социальные сети сейчас лучший способ общения с населением.

«Можно оперативно получать обратную связь, решать какие-то вопросы. Для меня социальные сети — возможность следить за тем, что происходит в сообществах. Понимать, какие тренды у молодежи, что их волнует, чем они увлекаются, как реагируют на любые социальные и политические вопросы», — сказала она.

Юлия Аблец добавила, что у нее есть аккаунты во всех популярных социальных сетях, где она часто общается с молодежью.

«Я зарегистрирована ВКонтакте, Instagram и Facebook. Мне там комфортно, и я часто рассказываю там, что я делала в профессиональном плане. Отвечаю на вопросы, всегда делюсь событиями», — рассказала она.

Идею поддержал и депутат Виталий Милонов, представляющий в Госдуме интересы петербуржцев. По его мнению, законопроект подтолкнет чиновников идти в ногу со временем.

«Все председатели комитетов достаточно современные и адекватные, чтобы вести диалог с людьми в социальных сетях. Они должны быть более доступными в информационном плане для них, потому что, к сожалению, часто многие не знают о деятельности тех или иных чиновников. Складывается впечатление иногда, что люди мало что понимают», — сказал он «Политике Сегодня».

По мнению Милонова, аккаунты должны завести не только главы комитетов и члены правительства, но и его коллеги по законотворческой деятельности.

«Они вообще обязаны иметь свои страницы. Это интерфейс, коммуникация со своими избирателями. Я считаю, что депутаты, которых нет в социальных сетях, либо сверхгениальные и очень странные, либо они халявные», — считает депутат.

Однако, по его словам, профили в социальных сетях чиновники должны вести самостоятельно.

«Они должны сами их контролировать, а не доверять смм-конторам, которые делают какую-то фигню. Потому что часто отличить Instagram поп-дивы или фитнес-модели сложно от страницы депутата», — заявил он.

Не лишним для депутатов и чиновников будет приобщение к современному способу обмена единицами культурной информации — мемами.