Канадский актер Брент Карвер скончался в возрасте 68 лет

Актер кино Брент Карвер ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщает издание New York Post.

Актер родился в 1951 году и за свою карьеру успел сыграть в большом количестве фильмов, сериалов и мюзиклов. Среди наиболее известных: "Ромео и Джульетта", "Война миров", "Сумеречная зона". Он был также отмечен престижной наградой "Тони".

Члены семьи отметили, что мужчина отличался страстью к актерскому мастерству и верностью друзьям и родным. Актер скончался в своем доме в канадском городе Кранбрук. Причина ухода из жизни не уточняется.