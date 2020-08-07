Бледанс назвала недоразумением запрет Глюкозе въезжать на Украину

Певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, запретили въезжать на Украину до 2023 года. Россиянку остановили в аэропорту Борисполь после прилета рейсом из Минска. Украинские пограничники сообщили, что певица «неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки», чем нарушила законодательство страны.

Актриса и певица Эвелина Бледанс, родившаяся в Ялте, назвала недоразумением ситуацию с Глюкозой и в целом с артистами, которые хотят попасть на Украину, но сталкиваются с трехлетним запретом.

«Артисты, певцы, всегда считалось, что они — люди мира. А сейчас получается, что ситуация не разрешается. Мне обидно за свою родину. Я родилась в Крыму, в Ялте, тогда она была Украиной, поэтому я могу сказать, что она — моя родина. Но вот моя родина ко мне так относится. Просто обидно. Что мы можем сделать? Только ждать, когда все наладится», — подытожила Бледанс.

Сама Эвелина Бледанс, некогда звезда одесского «Маски шоу», находится в «черном списке» у властей Украины с 2015 года. Актриса признается, что особенно скучает по черноморскому городу.

«Знаете, я сама жду разрешения этой ситуации. Очень хочу в Одессу, где я родила старшего сына, где прошло мое становление как актрисы», — поделилась артистка в разговоре с «Политикой Сегодня».

Наталья Ионова сразу после инцидента в Киеве очень эмоционально отреагировала на требование украинских властей.

Российский музыкант Юрий Лоза посоветовал Глюкозе не расстраиваться из-за трехлетнего запрета въезжать на Украину. По его словам, ситуацию нужно переждать.