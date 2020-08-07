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17:19   7 Августа 2020
Россия

Бледанс назвала недоразумением запрет Глюкозе въезжать на Украину

Бледанс назвала недоразумением запрет Глюкозе въезжать на Украину

Певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, запретили въезжать на Украину до 2023 года. Россиянку остановили в аэропорту Борисполь после прилета рейсом из Минска. Украинские пограничники сообщили, что певица «неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки», чем нарушила законодательство страны.

Актриса и певица Эвелина Бледанс, родившаяся в Ялте, назвала недоразумением ситуацию с Глюкозой и в целом с артистами, которые хотят попасть на Украину, но сталкиваются с трехлетним запретом.

«Артисты, певцы, всегда считалось, что они — люди мира. А сейчас получается, что ситуация не разрешается. Мне обидно за свою родину. Я родилась в Крыму, в Ялте, тогда она была Украиной, поэтому я могу сказать, что она — моя родина. Но вот моя родина ко мне так относится. Просто обидно. Что мы можем сделать? Только ждать, когда все наладится», — подытожила Бледанс.

Сама Эвелина Бледанс, некогда звезда одесского «Маски шоу», находится в «черном списке» у властей Украины с 2015 года. Актриса признается, что особенно скучает по черноморскому городу.

«Знаете, я сама жду разрешения этой ситуации. Очень хочу в Одессу, где я родила старшего сына, где прошло мое становление как актрисы», — поделилась артистка в разговоре с «Политикой Сегодня».

Бледанс назвала недоразумением запрет Глюкозе въезжать на Украину

Наталья Ионова сразу после инцидента в Киеве очень эмоционально отреагировала на требование украинских властей.

Российский музыкант Юрий Лоза посоветовал Глюкозе не расстраиваться из-за трехлетнего запрета въезжать на Украину. По его словам, ситуацию нужно переждать.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #украина #крым #глюкоза #бледанс

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