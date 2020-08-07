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 Путин обсуждает с членами Совбеза ситуацию в мире

Путин обсуждает с членами Совбеза ситуацию в мире
15:59   7 Августа 2020
Политика

Путин обсуждает с членами Совбеза ситуацию в мире

Путин обсуждает с членами Совбеза ситуацию в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.

Он предложил обсудить ситуацию в мире с упором на постсоветское пространство и отметил, что это является одним из внешнеполитических приоритетов России.

"Это наши ближайшие соседи, наши союзники. Как правило", – сказал глава России.

Российский президент обговорил с Совбезом РФ ситуации в Белоруссии. Также он намерен обсудить то, что еще можно сделать, чтобы оказать поддержку Ливану после взрыва в Бейруте.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #мир #совбез рф

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