Путин обсуждает с членами Совбеза ситуацию в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.

Он предложил обсудить ситуацию в мире с упором на постсоветское пространство и отметил, что это является одним из внешнеполитических приоритетов России.

"Это наши ближайшие соседи, наши союзники. Как правило", – сказал глава России.

Российский президент обговорил с Совбезом РФ ситуации в Белоруссии. Также он намерен обсудить то, что еще можно сделать, чтобы оказать поддержку Ливану после взрыва в Бейруте.