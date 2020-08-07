Победитель президентских выборов Польши принес присягу перед флагом ЛГБТ

В Варшаве 6 августа 2020 года прошла инаугурации президента Польши Анджея Дуды. Победитель недавних выборов принес присягу перед Национальным собранием и официально приступил к своим обязанностям уже во второй раз. В торжественной речи прозвучал примирительный мотив.

«Политики должны подавать всем пример. Политический спор не исчезнет, потому что он является частью демократии. Нам нужно больше взаимного уважения, чтобы даже после самых больших споров можно было протянуть противнику руку», — сказал Дуда во время торжественной речи.

На призыв избранного президента продемонстрировать готовность к компромиссам с политическими оппонентами откликнулись не все парламентарии. Ряд избранников народа проигнорировал церемонию инаугурации в знак протеста.

Отсутствовал главный соперник польского лидера в президентской гонке, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Бывший президент Бронислав Коморовский не явился, объяснив отсутствие угрозой коронавируса. Польский Сейм также решили не посещать лидеры партии «Гражданская платформа» Борис Будка, Маргарита Трач и несколько десятков других политиков. Экс-президент Лех Валенса не стал искать оправдания:

«Я не буду в этом участвовать. Не подал бы руку Анджею Дуде из-за фальсификации выборов. <…> Это ошибка. Нельзя встречаться, подавать руку тому, кто совершил мошенничество».

Депутаты «Польской народной партии» (с польск. — Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) и «Конфедерации свободы и независимости» не стали бойкотировать церемонию инаугурации, однако в зал Сейма они пришли не только с дипломатами:

«Депутаты левых, Конфедераций и PSL решили прийти и "не убегать с поля боя", как они сами подчеркивали. Они внесли радужный флаг в здание Сейма и надели радужные защитные маски в знак протеста против преследования ЛГБТ-людей», — пишет польское издание Polityka.

Президент Дуда выступает за традиционные семейные ценности. К примеру, ранее польский лидер одобрил ряд конституционных изменений, которые запрещают усыновление детей однополыми парами.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич указал на исторически сложившуюся чрезмерную эмоциональность польских политиков.

«Такие "перфомансы" в Польше процветают еще со средневековья. В Москве, Берлине, Вене и Стокгольме всегда с удивлением смотрели на те выходки, которые предпринимали польские короли и политики. А сейчас тем более в стране усилился раскол между консервативным и либеральным направлениями», — сообщил историк.

Напомним, во втором туре президентских выборов Анджей Дуда победил Рафала Тшасковского с отрывом всего в несколько процентов: 51% против 48%. Соотношение голосов показывает, что почти половина избирателей не приемлет консервативную позицию, которой придерживается нынешний польский лидер, объяснил Межевич.

«Эти люди против политической линии Дуды, против традиционной консервативной Польши. Вот они и устроили такое представление. Россию это, по большому счету, волновать не должно. Если только в том плане, что Польша продолжит идти еще несколько лет по старому антироссийскому курсу», — добавил эксперт.

Помимо флагов ЛГБТ-движения, депутаты от левых сил держали в руках Конституцию Польши и развернули транспарант с надписью «клятвопреступник», которую вывесили перед выступлением Дуды.

«Мы хотели напомнить президенту Анджею Дуде ... в Конституции есть гарантия равенства для всех», — заявила депутат от левых сил Анна Мария Жуковская.

Присяга президента проходила с соблюдением санитарных мер предосторожности. По оценкам местных СМИ, инаугурация Дуды запомнилась «невиданными пустотами в зале пленарных заседаний Сейма».