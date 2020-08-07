Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском.

Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, по инициативе российской стороны 7 июля состоялась телефонная беседа между президентами России и Белоруссии, главной темой которой были задержанные россияне. В свою очередь, Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту задержания.