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Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

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15:55   7 Августа 2020
Политика

Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском.

Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, по инициативе российской стороны 7 июля состоялась телефонная беседа между президентами России и Белоруссии, главной темой которой были задержанные россияне. В свою очередь, Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту задержания.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #33 россиянина #следком рф

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